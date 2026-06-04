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«Локомотив» сыграет на летних сборах cо «Спартаком» и ЦСКА

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала расписание товарищеских матчей команды в рамках летних сборов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Московский «Локомотив» в телеграм-канале сообщил расписание контрольных матчей на летних сборах. Команда будет проводить сборы на базе в Баковке и сыграет семь встреч.

Расписание контрольных матчей «Локомотива» на летних сборах (время — московское):

  • 27 июня, 17:00. «Локомотив» — «Родина», Баковка.
  • 3 июля. Соперник определится позднее.
  • 11 июля, 11:00. «Локомотив» — «Акрон», Баковка.
  • 11 июля, 18:00. «Локомотив» — «Спартак», «РЖД Арена».
  • 14 июля, 17:00. «Локомотив» — ЦСКА, «РЖД Арена».
  • 18 июля, 11:00. «Локомотив» — «Рубин», Баковка.
  • 18 июля, 18:00. «Локомотив» — «Рубин», «РЖД Арена».

«Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2025/2026.