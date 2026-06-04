«Локомотив» сыграет на летних сборах cо «Спартаком» и ЦСКА

Московский «Локомотив» в телеграм-канале сообщил расписание контрольных матчей на летних сборах. Команда будет проводить сборы на базе в Баковке и сыграет семь встреч.
Расписание контрольных матчей «Локомотива» на летних сборах (время — московское):
- 27 июня, 17:00. «Локомотив» — «Родина», Баковка.
- 3 июля. Соперник определится позднее.
- 11 июля, 11:00. «Локомотив» — «Акрон», Баковка.
- 11 июля, 18:00. «Локомотив» — «Спартак», «РЖД Арена».
- 14 июля, 17:00. «Локомотив» — ЦСКА, «РЖД Арена».
- 18 июля, 11:00. «Локомотив» — «Рубин», Баковка.
- 18 июля, 18:00. «Локомотив» — «Рубин», «РЖД Арена».
«Локомотив» стал бронзовым призером чемпионата России по итогам сезона-2025/2026.