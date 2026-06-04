Источник: Фабрегас хочет, чтобы «Комо» подписал Сперцяна

«Месяц назад Фабрегас звонил Сперцяну и обозначил, что хочет видеть его в “Комо”. Для воспитанника “быков” Италия в приоритете. Но уже начало июня, а позитивных сигналов все нет. Что же касается саудитов, то все договоренности с ними существуют только на словах, никаких официальных бумаг не было. И они люто спешат, давят на сторону игрока и долго ждать не будут. Ведь сначала им надо получить согласие на переход от футболиста, чтобы запустить процесс между клубами. Но пока Эдуард держится, в ожидании решения “Комо”, — написал Карпов в своем телеграм-канале.