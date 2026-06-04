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Источник: Фабрегас хочет, чтобы «Комо» подписал Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По информации источника, 39-летний испанец месяц назад звонил Сперцяну и подтвердил личную заинтересованность в переходе. Из-за интереса итальянского клуба Сперцян пока поставил на паузу возможный трансфер в саудовский «Аль-Ахли», об интересе которого сообщалось ранее.

«Месяц назад Фабрегас звонил Сперцяну и обозначил, что хочет видеть его в “Комо”. Для воспитанника “быков” Италия в приоритете. Но уже начало июня, а позитивных сигналов все нет. Что же касается саудитов, то все договоренности с ними существуют только на словах, никаких официальных бумаг не было. И они люто спешат, давят на сторону игрока и долго ждать не будут. Ведь сначала им надо получить согласие на переход от футболиста, чтобы запустить процесс между клубами. Но пока Эдуард держится, в ожидании решения “Комо”, — написал Карпов в своем телеграм-канале.

В сезоне-2025/26 воспитанник «Краснодара» провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.

«Комо» с 71 очком занял четвертое место в турнирной таблице Серии А. В следующем сезоне команда Фабрегаса впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

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