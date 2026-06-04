Гендиректор «Спартака»: Поставлена цель выиграть РПЛ

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-лиги «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке. Возглавил турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков в 30 турах. 5 января 2026 года команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо, подписавший контракт с клубом до середины 2028 года.