Гендиректор «Спартака»: Поставлена цель выиграть РПЛ

«Чемпионство в следующем году? Конечно. Было бы странно целиться на более скромные цели», — приводит слова Некрасова «РБ Спорт».
По итогам минувшего сезона Российской Премьер-лиги «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке. Возглавил турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков в 30 турах. 5 января 2026 года команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо, подписавший контракт с клубом до середины 2028 года.
«Спартак» выиграл Кубок России сезона-2025/2026.