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Гендиректор «Спартака»: Поставлена цель выиграть РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о чемпионских амбициях московского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Чемпионство в следующем году? Конечно. Было бы странно целиться на более скромные цели», — приводит слова Некрасова «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-лиги «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке. Возглавил турнирную таблицу чемпионата России санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков в 30 турах. 5 января 2026 года команду возглавил испанский специалист Хуан Карлос Карседо, подписавший контракт с клубом до середины 2028 года.

«Спартак» выиграл Кубок России сезона-2025/2026.