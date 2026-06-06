Форвард «Динамо» Тюкавин ответил на слухи о «Зените»

«Ноги точно растут не с моей стороны (смеется). Думаю, это нормально, что какие-то команды интересуются. Но все понимают, что у меня хороший и долгий контракт с “Динамо”. Пусть все обращаются в “Динамо”, а потому уже клуб, если сочтет нужным, придет ко мне с какими-то новостями или предложениями», — сказал Тюкавин.