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Форвард «Динамо» Тюкавин ответил на слухи о «Зените»

Нападающий московского клуба заявил, что возможный интерес петербуржцев к нему исходит не от его стороны.

Источник: https://t.me/fcdynamo

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал слухи об интересе со стороны «Зенита», сообщает «Чемпионат».

Форварда спросили, понимает ли он, откуда появилась информация о возможном интересе петербургского клуба во время летнего трансферного окна.

«Ноги точно растут не с моей стороны (смеется). Думаю, это нормально, что какие-то команды интересуются. Но все понимают, что у меня хороший и долгий контракт с “Динамо”. Пусть все обращаются в “Динамо”, а потому уже клуб, если сочтет нужным, придет ко мне с какими-то новостями или предложениями», — сказал Тюкавин.

Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за основную команду бело-голубых с 2020 года. В мае 2025-го клуб объявил о продлении соглашения с форвардом до лета 2030 года.

В прошлом сезоне нападающий восстанавливался после повреждения крестообразной связки колена, полученного в матче чемпионата России с «Ростовом». Ранее сообщалось, что ориентировочный срок восстановления составлял около полугода.

В сезоне-2023/24 Тюкавин был признан лучшим футболистом РПЛ. Также он получил награды лучшему нападающему и автору лучшего гола чемпионата России.

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