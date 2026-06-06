Экс-форвард «Спартака» Сычев не увидел гегемонии «Зенита»

«Мы же берем в кратком контексте. В прошлом году “Краснодар” стал чемпионом, в этом он упустил чемпионство за несколько туров до конца. Поэтому я думаю, что не стоит говорить о гегемонии “Зенита”. “Зенит” и “Краснодар” — фавориты. Это факт. Посмотрим, как “Спартак” создаст им конкуренцию», — сказал Сычев.