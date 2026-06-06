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Экс-форвард «Спартака» Сычев не увидел гегемонии «Зенита»

Дмитрий Сычев считает, что петербургский клуб и «Краснодар» остаются фаворитами РПЛ, но говорить о доминировании «Зенита» сейчас не стоит.

Источник: РИА "Новости"

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычев высказался о расстановке сил в Российской премьер-лиге, сообщает «Спорт День за Днем».

Сычеву напомнили, что «Зенит» выиграл семь чемпионских титулов за последние восемь лет и по-прежнему воспринимается как главный ориентир в российском футболе.

«Мы же берем в кратком контексте. В прошлом году “Краснодар” стал чемпионом, в этом он упустил чемпионство за несколько туров до конца. Поэтому я думаю, что не стоит говорить о гегемонии “Зенита”. “Зенит” и “Краснодар” — фавориты. Это факт. Посмотрим, как “Спартак” создаст им конкуренцию», — сказал Сычев.

Сычев выступал за «Спартак» в начале 2000-х, а также играл за сборную России. После завершения карьеры он регулярно комментирует события российского футбола.

«Зенит» в последние годы оставался самым стабильным клубом РПЛ по результатам, однако чемпионский титул «Краснодара» прервал серию петербургской команды. В новом сезоне интрига в верхней части таблицы снова связана с борьбой этих клубов и возможным прогрессом московских команд.

«Спартак» традиционно входит в число самых обсуждаемых участников РПЛ, но в последние годы не выигрывал чемпионат России. Последний титул красно-белых в премьер-лиге датирован сезоном-2016/17.