«Зениту» предложили закрыть долг игроком «Ботафого»

По данным источника, бразильский клуб хочет использовать интерес петербуржцев к Витиньо, чтобы урегулировать задолженность перед «Зенитом». Речь идет о выплатах по переходу Артура, который перебрался в «Ботафого» из российского клуба в 2025 году.