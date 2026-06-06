«Зениту» предложили закрыть долг игроком «Ботафого»

«Ботафого» предложил «Зениту» вариант сделки по защитнику Витиньо с учетом долга за трансфер Артура, сообщает RTI Esporte.
По данным источника, бразильский клуб хочет использовать интерес петербуржцев к Витиньо, чтобы урегулировать задолженность перед «Зенитом». Речь идет о выплатах по переходу Артура, который перебрался в «Ботафого» из российского клуба в 2025 году.
FogãoNET со ссылкой на Legalbet пишет, что «Ботафого» просит полностью списать долг за Артура и доплатить 2 млн евро за Витиньо. По данным издания, задолженность перед «Зенитом» составляет около 38,2 млн реалов, или 6,4 млн евро.
Отмечается, что именно эта задолженность стала причиной одного из действующих трансферных банов «Ботафого». Ранее ФИФА наказывала клуб запретом на регистрацию новых игроков из-за невыполненных финансовых обязательств.
Витиньо выступает на позиции правого защитника. По информации бразильских СМИ, интерес к игроку также проявляют «Лион» и ЦСКА. «Ботафого», как сообщалось ранее, рассчитывает получить за футболиста не менее 7 млн евро.
Витиньо вместе с «Ботафого» выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес в 2024 году. Артур сейчас выступает за «Сан-Паулу» на правах аренды.