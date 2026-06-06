Глушенков ответил на слухи о Европе: «Кому я там нужен?»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о слухах вокруг возможного перехода в европейский клуб, сообщает «КП Спорт».
— К тебе есть интерес от каких-то клубов? Сейчас же трансферное окно открыто.
— У меня есть агент, если кто-то будет мной интересоваться, он скажет. Пока ничего не говорил.
— А слухи про подписанный с «Зенитом» контракт до 2030 года?
— Я ничего про это не знаю.
— Самый безумный трансферный слух, который ты сам про себя слышал?
— Это давно было. То ли в «Болонью», то ли в «Верону» меня «провожали».
— Ничего из этого в реальности не было?
— Да нет, конечно. Кому я там нужен?
— Ну, почему ты так о себе отзываешься?
— Так если нет интереса, если не звонит никто. Значит — не нужен, — заявил игрок.