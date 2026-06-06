Камоцци усомнился в будущем Батракова в топ-клубе

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщает «Советский спорт».
Камоцци сравнил Батракова с Хвичей Кварацхелией, который ранее выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин», а затем уехал в Европу.
«Батраков — не талант уровня Кварацхелии. Не вижу в нем будущего игрока мирового уровня. Это качественный футболист, но не для стартового состава “ПСЖ”. Думаю, ему стоит начать свою европейскую карьеру с клуба попроще.
Но в теории Алексей может добиться успеха на европейской арене. В футболе возможно практически все", — сказал Камоцци.
Батраков является воспитанником «Локомотива» и одним из самых заметных молодых игроков Российской премьер-лиги. Контракт полузащитника с московским клубом действует до лета 2029 года.
Ранее Батраков говорил, что путь Кварацхелии показывает: шанс заиграть в Европе есть у каждого футболиста. По словам игрока «Локомотива», если попасть в европейский клуб, дальше многое зависит от самого футболиста.