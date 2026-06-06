Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
16:00
Бельгия
:
Тунис
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.37
П2
9.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:45
Португалия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.16
П2
13.00
Футбол. Товарищеские матчи
21:30
США
:
Германия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.40
П2
1.68
Футбол. Товарищеские матчи
22:00
Швейцария
:
Австралия
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.91
П2
5.00
Футбол. Товарищеские матчи
23:00
Англия
:
Новая Зеландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.75
П2
33.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Буркина-Фасо
0
П1
X
П2

Камоцци усомнился в будущем Батракова в топ-клубе

Бывший советник владельца «Спартака» Франко Камоцци считает, что полузащитнику «Локомотива» стоит начинать европейскую карьеру в клубе проще «ПСЖ».

Источник: РИА "Новости"

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщает «Советский спорт».

Камоцци сравнил Батракова с Хвичей Кварацхелией, который ранее выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин», а затем уехал в Европу.

«Батраков — не талант уровня Кварацхелии. Не вижу в нем будущего игрока мирового уровня. Это качественный футболист, но не для стартового состава “ПСЖ”. Думаю, ему стоит начать свою европейскую карьеру с клуба попроще.

Но в теории Алексей может добиться успеха на европейской арене. В футболе возможно практически все", — сказал Камоцци.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и одним из самых заметных молодых игроков Российской премьер-лиги. Контракт полузащитника с московским клубом действует до лета 2029 года.

Ранее Батраков говорил, что путь Кварацхелии показывает: шанс заиграть в Европе есть у каждого футболиста. По словам игрока «Локомотива», если попасть в европейский клуб, дальше многое зависит от самого футболиста.