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Гендиректор «Спартака» о судействе: «Заговора против нас нет»

Генеральный директор ФК «Спартак» Сергей Некрасов в интервью «Матч ТВ» прокомментировал качество судейства в завершившемся сезоне.

Источник: ФК "Спартак"

Он заявил, что в клубе не считают, что существует «заговор против “Спартака”, но выразил недовольство работой системы VAR.

— Доволен ли «Спартак» судейством в прошедшем сезоне?

 — Точно говорил и буду говорить, что никакого заговора против «Спартака» нет. В каких‑то матчах нас судят не очень удачно, в каких‑то у нас есть претензии, в каких‑то мы даже хором — главный тренер, спортивный директор и я — просим нас уважать.

Но судьи тоже люди, и они ошибаются. Приводится статистика об ошибках, но это все от лукавого. Все эти эпизоды можно трактовать по‑разному.

Что абсолютно точно можно и нужно улучшать — работу ВАР. Сколько судьи тратят времени на принятие решения, — это неприемлемо. Иногда не совсем понятно, как на основе линий и камер, которые есть у нас, можно принять решение. В целом, есть понимание, что у судейского корпуса очень сложная работа. К ВАР у нас вопросов больше.

Еще один важный момент касается мотивации. Мы понимаем, что судьи, особенно ведущие, повышают свой уровень, когда у них есть мотивация. Наверное, мотивация такая же, как и у футболистов ведущих клубов и сборной. Когда ты судишь, но тебя не приглашают судить матчи еврокубков, хотя раньше приглашали, в том числе и на достаточно продвинутые стадии. Наверное, в какой‑то степени это не способствует дальнейшему развитию судей. Но здесь мы можем только констатировать и принимать это, — сказал Некрасов.