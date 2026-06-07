Гендиректор «Спартака» о судействе: «Заговора против нас нет»

Еще один важный момент касается мотивации. Мы понимаем, что судьи, особенно ведущие, повышают свой уровень, когда у них есть мотивация. Наверное, мотивация такая же, как и у футболистов ведущих клубов и сборной. Когда ты судишь, но тебя не приглашают судить матчи еврокубков, хотя раньше приглашали, в том числе и на достаточно продвинутые стадии. Наверное, в какой‑то степени это не способствует дальнейшему развитию судей. Но здесь мы можем только констатировать и принимать это, — сказал Некрасов.