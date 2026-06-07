Канчельскис призвал Батракова и Кисляка ехать в Европу

— Вот сейчас идут разговоры про интерес «Комо» к Сперцяну, но в то же время есть предложение из Саудовской Аравии. Я бы, конечно, поехал в Италию. Удивлен, что Эдуард еще не уехал в Европу. Если есть предложение, надо ехать. К сожалению, повторюсь, сейчас российский футбол не может никак добиться какого-то результата. Если ты хочешь чего-то добиться, надо пробовать, уезжать. Но все зависит от желания футболиста, самого человека, стремления, — сказал Канчельскис.