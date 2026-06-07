Канчельскис призвал Батракова и Кисляка ехать в Европу

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможных переходах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и хавбека ЦСКА Матвея Кисляка в «ПСЖ», сообщает «Матч ТВ».
Ранее СМИ сообщали, что французский клуб заинтересован в трансферах Батракова и Кисляка. Также обсуждается будущее капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна: его отец Мкртыч Сперцян подтвердил «Матч ТВ», что у футболиста есть предложение из Саудовской Аравии, но в приоритете остается трансфер в Европу.
— Что думаете об истории с возможными переходами Кисляка и Батракова в «ПСЖ»?
— Если будет реальное предложение, пускай едут, я буду только рад. Я всегда говорил: «Бегите, уезжайте, будете дальше там развиваться». Сейчас же все понимают, в какой ситуации оказался наш футбол. Все понимают, но почему-то никто ничего не говорит.
— Но они готовы к тому, чтобы играть в Европе?
— Вот сейчас идут разговоры про интерес «Комо» к Сперцяну, но в то же время есть предложение из Саудовской Аравии. Я бы, конечно, поехал в Италию. Удивлен, что Эдуард еще не уехал в Европу. Если есть предложение, надо ехать. К сожалению, повторюсь, сейчас российский футбол не может никак добиться какого-то результата. Если ты хочешь чего-то добиться, надо пробовать, уезжать. Но все зависит от желания футболиста, самого человека, стремления, — сказал Канчельскис.
Батраков выступает за «Локомотив», Кисляк — за ЦСКА. Оба футболиста входят в число самых обсуждаемых молодых игроков Российской премьер-лиги.