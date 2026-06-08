«Зенит» объявил об уходе Ильзата Ахметова

Минувший сезон 28-летний футболист провел на правах аренды в самарских «Крыльях Советов», за которые провел 31 матч, записав на свой счет два мяча и восемь голевых передач.
Ахметов перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Краснодара» за 850 тыс. евро. Он провел за «сине-бело-голубых» 21 матч, в которых не отметился результативными действиями. В сезоне-2023/24 составе «Зенита» Ахметов стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.
Ранее Ахметов также выступал за казанский «Рубин» и московский ЦСКА. Также на его счету девять матчей за сборную России.