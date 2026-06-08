Член совета директоров «Крыльев Советов»: Дзюба еще не так плох

«Не слышал ничего о том, что Дзюба может подписать контракт с “Крыльями Советов”. Не помешал бы он команде? С его приходом, думаю, прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба. Да и Артем еще не так плох. Но от меня ничего не зависит, поэтому лучше про Дзюбу спросить главного тренера команды», — передает слова Барасы «Матч ТВ».