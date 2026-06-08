Член совета директоров «Крыльев Советов»: Дзюба еще не так плох

Ранее появилась информация о том, что самарский клуб «Крылья Советов» рассчитывает подписать 37-летнего форварда в ближайшее время.
«Не слышал ничего о том, что Дзюба может подписать контракт с “Крыльями Советов”. Не помешал бы он команде? С его приходом, думаю, прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба. Да и Артем еще не так плох. Но от меня ничего не зависит, поэтому лучше про Дзюбу спросить главного тренера команды», — передает слова Барасы «Матч ТВ».
После окончания сезона Артем Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона». Позже форвард сообщил, что намерен продолжить карьеру в России. Дзюба в сезоне‑2025/26 провел 28 матчей в Российской Премьер-лиге, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Также на его счету 56 матчей за сборную России, в которых он забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.