Дзюба может перейти в «Крылья». 37-летний форвард покинул «Акрон» («Mash на спорте»)

Несмотря на финансовые проблемы, руководители «Крыльев» решительно настроены подписать Дзюбу, так как хотят усилить зону атаки. В клубе считают, что Артем может согласиться, так как он может выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. Кроме того, для Дзюбы Самарская область стала родной, так что адаптироваться в новом клубе ему будет легче.