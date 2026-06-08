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Дзюба может перейти в «Крылья». 37-летний форвард покинул «Акрон» («Mash на спорте»)

Бывший нападающий «Акрона» Артем Дзюба может перейти в другую команду из Самарской области.

Источник: Спортс‘’

Телеграм-канал «Mash на спорте» утверждает, что 37-летний свободный агент, скорее всего, проведет следующий сезон Мир РПЛ в составе «Крыльев Советов». Он может подписать контракт с самарцами уже в ближайшее время.

Несмотря на финансовые проблемы, руководители «Крыльев» решительно настроены подписать Дзюбу, так как хотят усилить зону атаки. В клубе считают, что Артем может согласиться, так как он может выиграть конкуренцию за место в стартовом составе. Кроме того, для Дзюбы Самарская область стала родной, так что адаптироваться в новом клубе ему будет легче.

Дзюба забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 играх РПЛ в сезоне-2025/26. Его подробная статистика — здесь.