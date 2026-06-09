«Локомотив» планирует выручить 50 млн евро с летних трансферов

По данным источника, на последнем заседании трансферного комитета руководство клуба руководство клуба приняло решение, что в текущих экономических условиях необходимо продавать ключевых игроков и работать над развитием новых футболистов для будущих трансферов.
Отмечается, что среди потенциальных кандидатов на продажу значатся мексиканский защитник Сесар Монтес, полузащитники Алексей Батраков, Артем Карпукас, а также нападающий Дмитрий Воробьев. По данным Transfermarkt, суммарная рыночная стоимость игроков составляет 48,5 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры по трансферу Карпукаса, а «Пари Сен-Жермен» отказался покупать Батракова.
«Локомотив» завершил минувший сезон на третьем месте в РПЛ, отстав от «Зенита» на 15 очков.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.