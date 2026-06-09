Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
ДР Конго
:
Чили
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.00
П2
3.25
Футбол. Товарищеские матчи
19:30
Беларусь
:
Буркина-Фасо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.20
П2
2.50
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Тринидад и Тобаго
Все коэффициенты
П1
1.06
X
33.00
П2
50.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Венгрия
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.02
П2
11.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Перу
1
:
Испания
3
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Франция
3
:
Северная Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Нидерланды
2
:
Узбекистан
1
П1
X
П2

«Локомотив» планирует выручить 50 млн евро с летних трансферов

«Локомотив» рассчитывает заработать на продаже игроков в летнее трансферное окно 40−50 млн евро. Об этом сообщает Legalbet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

По данным источника, на последнем заседании трансферного комитета руководство клуба руководство клуба приняло решение, что в текущих экономических условиях необходимо продавать ключевых игроков и работать над развитием новых футболистов для будущих трансферов.

Отмечается, что среди потенциальных кандидатов на продажу значатся мексиканский защитник Сесар Монтес, полузащитники Алексей Батраков, Артем Карпукас, а также нападающий Дмитрий Воробьев. По данным Transfermarkt, суммарная рыночная стоимость игроков составляет 48,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры по трансферу Карпукаса, а «Пари Сен-Жермен» отказался покупать Батракова.

«Локомотив» завершил минувший сезон на третьем месте в РПЛ, отстав от «Зенита» на 15 очков.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше