Сутормин покинул «Крылья Советов» в связи с завершением контракта

Сутормин — пятикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и трехкратный — Суперкубка страны в составе «Зенита». Также он играл за «Ростов», казанский «Рубин», «Сочи» и «Оренбург». Также самарский клуб покинули полузащитники Владимир Хубулов и Ильзат Ахметов, который выступал за самарцев на правах аренды.