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Сутормин покинул «Крылья Советов» в связи с завершением контракта

«Крылья Советов» в телеграм-канале объявили об уходе из команды футболистов Владимира Хубулова, Ильзата Ахметова и Алексея Сутормина в связи с завершением контрактов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Алексей Сутормин выступал за «Крылья Советов» с июля 2025 года. В составе самарского клуба 32‑летний хавбек провел 22 матча и не отличился результативными действиями.

Сутормин — пятикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и трехкратный — Суперкубка страны в составе «Зенита». Также он играл за «Ростов», казанский «Рубин», «Сочи» и «Оренбург». Также самарский клуб покинули полузащитники Владимир Хубулов и Ильзат Ахметов, который выступал за самарцев на правах аренды.

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.