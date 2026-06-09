Сутормин покинул «Крылья Советов» в связи с завершением контракта

Алексей Сутормин выступал за «Крылья Советов» с июля 2025 года. В составе самарского клуба 32‑летний хавбек провел 22 матча и не отличился результативными действиями.
Сутормин — пятикратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и трехкратный — Суперкубка страны в составе «Зенита». Также он играл за «Ростов», казанский «Рубин», «Сочи» и «Оренбург». Также самарский клуб покинули полузащитники Владимир Хубулов и Ильзат Ахметов, который выступал за самарцев на правах аренды.
По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.