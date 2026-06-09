Владимир Гранат: Не хочу, чтобы Захарян возвращался в «Динамо»

— Не хочу, чтобы Арсен возвращался в «Динамо». Нужно продолжать карьеру в европейских чемпионатах, потому что они сильнее РПЛ.
— Что мешает Арсену раскрыться в Испании?
— Адаптация проходит очень медленно и мелкие травмы мешают Захаряну себя проявить. Возможно, новый тренер «Реал Сосьедада» рассчитывает на футболистов, которые постоянно проявляют себя на поле, — передает слова Владимира Граната «РБ Спорт».
В сезоне-2025/26 Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 21 матч во всех турнирах и забил один мяч. В чемпионате Испании баскский клуб занял десятое место. В составе «Реал Сосьедада» Арсен Захарян выиграл Кубок Испании. Контракт футболиста с клубом «Реал Сосьедадом» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.
Владимир Гранат выступал за сборную России с 2013-го по 2018 года. На его счету 13 матчей, в которых он забил один мяч. В 2022 году Гранат завершил игровую карьеру.