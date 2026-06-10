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Кисляк о слухах об интересе к нему из Европы: Моуринью мне не звонил

Матвей Кисляк рассказал, что ему приятно слышать слухи об интересе из Европы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго (3:0), а также поделился мнением о слухах об интересе к нему со стороны европейских топ-клубов.

"Атмосфера в Калининграде всегда отличная. Устал ли я? Нет, все нормально. Будет хорошо. Провели три матча: два прошли нормально, а один — с точки зрения результата — не очень.

Слухи про россиян в Европе? Это, скорее, эффект наших СМИ. Много вбросов и недостоверной информации. ПСЖ? Никто из них мне не звонил. И Моуринью тоже не звонил. Мне, конечно, приятно слышать такие слухи, но особого внимания на них я не обращаю", — сказал Кисляк.

В сезоне 2025/26 Кисляк провел за ЦСКА 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека оценивается в 25 миллионов евро.