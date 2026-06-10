Кисляк о слухах об интересе к нему из Европы: Моуринью мне не звонил

Слухи про россиян в Европе? Это, скорее, эффект наших СМИ. Много вбросов и недостоверной информации. ПСЖ? Никто из них мне не звонил. И Моуринью тоже не звонил. Мне, конечно, приятно слышать такие слухи, но особого внимания на них я не обращаю", — сказал Кисляк.