Кисляк о слухах об интересе к нему из Европы: Моуринью мне не звонил

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против Тринидада и Тобаго (3:0), а также поделился мнением о слухах об интересе к нему со стороны европейских топ-клубов.
"Атмосфера в Калининграде всегда отличная. Устал ли я? Нет, все нормально. Будет хорошо. Провели три матча: два прошли нормально, а один — с точки зрения результата — не очень.
Слухи про россиян в Европе? Это, скорее, эффект наших СМИ. Много вбросов и недостоверной информации. ПСЖ? Никто из них мне не звонил. И Моуринью тоже не звонил. Мне, конечно, приятно слышать такие слухи, но особого внимания на них я не обращаю", — сказал Кисляк.
В сезоне 2025/26 Кисляк провел за ЦСКА 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека оценивается в 25 миллионов евро.