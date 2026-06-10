Главный тренер ЦСКА: моя ролевая модель — Диего Симеоне

«Он системный, 14 лет в клубе, ни в каких скандалах не замешан. Его нет в медиапространстве. Он просто работает. Это моя модель. Я тоже не люблю излишнее внимание к себе. Понимаю, что это часть профессии. Но было бы лучше, чтобы меня не трогали», — сказал Игдисамов.