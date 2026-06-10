Главный тренер ЦСКА: моя ролевая модель — Диего Симеоне

«Он системный, 14 лет в клубе, ни в каких скандалах не замешан. Его нет в медиапространстве. Он просто работает. Это моя модель. Я тоже не люблю излишнее внимание к себе. Понимаю, что это часть профессии. Но было бы лучше, чтобы меня не трогали», — сказал Игдисамов.
Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под его руководством «матрасники» дважды становились чемпионами Испании (2014, 2021), выигрывали Кубок (2013) и Суперкубок страны (2014), дважды побеждали в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА (2012, 2018) и дважды выходили в финал Лиги чемпионов (2014, 2016).
4 мая Игдисамов после отставки швейцарца Фабио Челлистини был назначен исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА. 1 июня московский клуб утвердил его в этой должности, подписав с 39-летним специалистом контракт на два года с опцией продления еще на два сезона.
Ранее Игдисамов был тренером в академии казанского «Рубина», а в 2019 году перешел на аналогичную должность в ЦСКА. Он работал с командой 2005 года рождения, из которой, в частности, вышли лидеры первой команды Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. С 2023 года Игдисамов был главным тренером молодежной команды ЦСКА.
ЦСКА завершил минувший сезон на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на два балла.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.