Канчельскис посоветовал Тюкавину воспользоваться шансом и бежать

Андрею Канчельскису 57 лет. С 2025 года он возглавляет брянское «Динамо» из Второй лиги. Во время карьеры футболиста он выступал за такие клубы, как «Шахтер», «Динамо» (Киев), «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити». Он был чемпионом Европы среди молодежных сборных, становился обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также он является Чемпионом Англии и Шотландии. В составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов. В «Эвертоне» за один сезон стал лучшим бомбардиром команды с 16 забитыми голами.