Канчельскис посоветовал Тюкавину воспользоваться шансом и бежать

«Тюкавину надо ехать в Европу. Хоть завтра пускай уезжает. Я всем говорю: “Бегите!” Поезжайте в Европу и играйте в футбол там. Я бы посоветовал Константину уезжать в хороший чемпионат, если есть предложение. Надо пользоваться шансом и бежать. Брать билеты на поезд, самолёт. Всем надо бежать туда, только там можно добиться результатов», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.
В сезоне-2025/2026 Константин Тюкавин сыграл в 22 матчах Российской Премьер-лиги, забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 17 миллионов евро.
Андрею Канчельскису 57 лет. С 2025 года он возглавляет брянское «Динамо» из Второй лиги. Во время карьеры футболиста он выступал за такие клубы, как «Шахтер», «Динамо» (Киев), «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентина», «Рейнджерс», «Манчестер Сити». Он был чемпионом Европы среди молодежных сборных, становился обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также он является Чемпионом Англии и Шотландии. В составе «Манчестер Юнайтед» Канчельскис провел 158 матчей и забил 36 голов. В «Эвертоне» за один сезон стал лучшим бомбардиром команды с 16 забитыми голами.