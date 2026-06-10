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Осинькин объяснил спад в карьере бывших игроков сборной России

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин в интервью Sport24 поделился мнением о причинах спада в карьере бывших игроков «Зенита», «Спартака» и ЦСКА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Сочи"

Летом 2025 года в «Сочи» перешли экс-полузащитник «Зенита» Александр Коваленко и воспитанник «Спартака» Михаил Игнатов. Также по ходу сезона были арендованы защитник «Зенита» Сергей Волков, полузащитник ЦСКА Максим Мухин, полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев и нападающий «Спартака» Артем Зиньковский.

Коваленко, Волков, Мухин и Зиньковский в прошлом вызывались в сборную России. Суммарно он провели за национальную команду 14 матчей.

«Ниже всех стартовал Коваленко. Он пришел в “Зенит” слишком молодым футболистом — а конкурировать с Венделом тогда было нереально никому в России. Затем “Оренбург”, в который Коваленко тоже не зашел. Возможно, клуб не готов был ждать и терпеть, или тренер Александра вообще не видел в старте или он не подходил по стилю — причины могут быть разными. Чтобы понять наши требования и прибавить, Коваленко потратил больше времени, чем остальные. Но в апреле-мае всех порадовал. Не только “Сочи”, но и селекционеров больших клубов — прогресс Коваленко заметили.

Будет легче, чем в “Зените” с Венделом. Хотел бы, чтобы он и “Сочи” помогал. И считаю, Коваленко полезно было бы еще один сезон провести от начала до конца. Он по-прежнему формируется. Путь через ошибки ему еще предстоит — вопрос, в каком клубе. Надо понять, как на него будет смотреть тренер, какой будет конкуренция. Не желаю ему стать игроком на пять минут — лучше стабильно играть в клубе РПЛ попроще. И мы бы от него не отказались.

Что касается Мухина, то восстановление после травмы крестообразной связки колена заняло больше двух лет. Даже зимой у нас Максим почти не тренировался. Приступил к занятиям перед самым рестартом сезона. А форму Максим набирает быстро — и сразу готов давать большие объемы. Мы страховались и поэтому выпускали его не всегда. Сейчас уже можно сказать, что он наконец восстановился.

Игнатов? Казалось: все умеет, потенциал большой. Рук не опускает, не сдается. Но очень нестабилен. Может сыграть по-разному не то что два тура подряд или два тайма в одном матче, а два похожих эпизода. Крайне неровный сезон.

Разочаровал ли Зиньковский? Так можно было рассуждать о периоде в “Спартаке”. Там у Антона практики стало мало, надо было перезагрузиться. Он лучший в “Сочи” по “гол+пас”, его передача помогла нам победить “Крылья”. Тоже хотелось бы от Антона большего, это не лучший его сезон в карьере — но он был инициативным, максимально профессиональным. А место в стартовом составе в нескольких весенних матчах потерял из-за нашего перехода на другую схему.

Волков много работает над собой. Но на фоне крестов он чуть потерял скорость — а она была главным его козырем. Нужно еще немного времени набрать форму. Сейчас не уверен насчет “Зенита” — но уровень команды второй восьмерки Сергей, восстановившись, потянет.

Заиграет ли Васильев? За предыдущий год у Дмитрия было два перелома голеностопа, тоже много потерял. При этом, когда готов, здоровье позволяет уверенно вести единоборства. А вот внимание, концентрацию надо прокачивать. Васильеву исполняется всего 22, все впереди», — сказал Осинькин.

По итогам сезона «Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ и ближайший сезон сезон проведет в Первой лиге.

31 мая клуб объявил о том, что Мухин, Зиньковский, Волков и Васильев возвращаются в свои клубы после аренды.