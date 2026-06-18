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«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко

Московский «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендьенте» по трансферу лидера команды Эсекиэля Барко. Об этом сообщает Ole.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Индепендьенте» предложил 2,5 млн долларов за 50% прав на 27-летнего полузащитника, однако красно-белые вновь ответили отказом. Ранее «Спартак» несколько раз отклонял предложение аргентинского клуба.

В начале июня Барко отказался от предложения «Спартака» о продлении контракта с повышением зарплаты до четырех миллионов евро в год.

Эсекиэль Барко является воспитанником «Индепендьенте». Он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за красно-белых 73 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 18 голевых передач. Действующее трудовое соглашение 27-летнего аргентинца с московским клубом рассчитано до лета 2027 года.

«Спартак» завершил минувший сезон на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на один балл. При этом красно-белые выиграли Кубок России, обыграв в финале прошлогоднего чемпиона России — «Краснодар» (1:1, пен. 4:3).