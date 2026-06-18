«Спартак» отклонил третье предложение «Индепендьенте» по Барко

Эсекиэль Барко является воспитанником «Индепендьенте». Он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт» за 14 млн евро. За два года аргентинец провел за красно-белых 73 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 18 голевых передач. Действующее трудовое соглашение 27-летнего аргентинца с московским клубом рассчитано до лета 2027 года.