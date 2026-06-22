Быстров нашел позитивный момент в опоздании Вендела на сборы

20 июня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что 28-летний бразилец Вендел еще не вернулся из отпуска и традиционно предпочитает платить за дополнительные выходные.
«Может быть, на удачу решил опоздать на сбор. В принципе ничего нового. Да, он платит огромные деньги в виде штрафа, которые ему могут вернуть после чемпионства. Но это внутренние дела клуба. Когда я играл в “Зените”, то у нас таких ситуаций не было, 12-го числа надо было приехать — приезжали. Или в порядке исключения можно было», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Бразильский полузащитник является одним из ключевых игроков центра поля петербургской команды.
Владимир Быстров семь раз включался в список 33 лучших игроков сезона. Он завершил карьеру в 2018-м году, последним клубом в его профессиональной карьере стал «Тосно» из Ленинградской области. Популярность в футболе Быстров получил во время выступления за петербургский «Зенит». После этого он играл за московский «Спартак». Этот переход фанаты восприняли болезненно. Тогда Быстров столкнулся с негативом от ультраса «Зенита», который разворачивал оскорбительные баннеры в его честь на стадионе.