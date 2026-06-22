Быстров нашел позитивный момент в опоздании Вендела на сборы

«Может быть, на удачу решил опоздать на сбор. В принципе ничего нового. Да, он платит огромные деньги в виде штрафа, которые ему могут вернуть после чемпионства. Но это внутренние дела клуба. Когда я играл в “Зените”, то у нас таких ситуаций не было, 12-го числа надо было приехать — приезжали. Или в порядке исключения можно было», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».