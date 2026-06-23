Николич хочет купить Баринова в АЕК, ЦСКА нашел ему замену

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов может продолжить карьеру в греческом АЕКе. По данным «Чемпионата», в приглашении 29-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер афинского клуба Марко Николич.



Сейчас ЦСКА и АЕК ведут переговоры по возможному трансферу. Если клубам удастся договориться, греческая сторона начнет обсуждение личного контракта с футболистом.



Баринов перешел в ЦСКА прошлой зимой после ухода из «Локомотива». В сезоне-2025/2026 хавбек провел 39 матчей во всех турнирах за оба клуба, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллиона евро.



На фоне переговоров по Баринову армейцы уже изучают варианты для усиления центра поля. По информации инсайдера Ивана Карпова, приоритетным кандидатом считается полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин. В ЦСКА высоко оценивают 23-летнего россиянина и могут перейти к его трансферу в случае ухода Баринова.



В минувшем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 29 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро. Интерес к футболисту также проявляет «Рубин».