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Источник: «Краснодар» планирует заменить Сперцяна Захаряном

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян может вернуться в Россию. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По информации источника, «быки» планируют арендовать 23-летнего россиянина с правом выкупа в случае ухода из команды Эдуарда Сперцяна. Ранее сообщалось, что капитан «Краснодара» может перейти в саудовский «Аль-Ахли».

Отмечается, что краснодарский клуб пока не вступал в переговоры ни с клубом, ни с игроком, однако Захарян является приоритетным кандидатом на замену Сперцяна. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев высоко оценивает универсальность игрока, который может играть как на позиции атакующего полузащитника, так и на флангах. При этом руководство «Краснодара» не рассматривает вариант с полноценным трансфером Захаряна, который в последние годы испытывает серьезные проблемы с травмами.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» летом 2023 года из московского «Динамо» за 13 млн евро. За три года он провел за команду 65 матчей, в которых забил три мяча и отдал три голевых передачи. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

«Краснодар» не сумел защитить свой прошлогодний титул чемпиона РПЛ и завершил минувший сезон на втором месте, отстав от «Зенита» на два очка.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

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