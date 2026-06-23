Источник: «Краснодар» планирует заменить Сперцяна Захаряном

Отмечается, что краснодарский клуб пока не вступал в переговоры ни с клубом, ни с игроком, однако Захарян является приоритетным кандидатом на замену Сперцяна. Главный тренер «быков» Мурад Мусаев высоко оценивает универсальность игрока, который может играть как на позиции атакующего полузащитника, так и на флангах. При этом руководство «Краснодара» не рассматривает вариант с полноценным трансфером Захаряна, который в последние годы испытывает серьезные проблемы с травмами.