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Переговоры по возвращению Нино во «Флуминенсе» зашли в тупик

«Зенит» отклонил новое предложение бразильского клуба по трансферу защитника.

Источник: РИА "Новости"

«Зенит» отклонил новое предложение «Флуминенсе» по трансферу центрального защитника Нино. Об этом сообщает GE.

По информации источника, бразильский клуб пытается снизить сумму сделки и добиться более длительных сроков оплаты, однако петербуржцы заняли жесткую позицию по финансовым условиям.

Президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро подтвердил, что переговоры осложняются высокой стоимостью игрока.

«Зенит» запрашивает сумму, которую мы не можем себе позволить. Нино был очень важен, но мы не можем осуществлять трансферы, не учитывая финансовый аспект. У Нино всегда была симпатия к «Флуминенсе», но у него также есть приоритет — остаться в Европе", — сказал Монтенегро.

По словам руководителя клуба, в нынешнее трансферное окно «Флуминенсе» вел переговоры только по двум футболистам — Тьяго Силве и Нино.

29-летний защитник выступает за «Зенит» с 2024 года. В сезоне-2025/26 он помог петербургской команде стать чемпионом России. Контракт бразильца рассчитан до лета 2028 года.