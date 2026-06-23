Переговоры по возвращению Нино во «Флуминенсе» зашли в тупик

«Зенит» запрашивает сумму, которую мы не можем себе позволить. Нино был очень важен, но мы не можем осуществлять трансферы, не учитывая финансовый аспект. У Нино всегда была симпатия к «Флуминенсе», но у него также есть приоритет — остаться в Европе", — сказал Монтенегро.