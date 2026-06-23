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Бразилец из «Зенита» пришел на тренировку с русским словарем

Защитник «Зенита» Нино пришел на тренировку команды со словарем русских глаголов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Пресс-служба «сине-бело-голубых» опубликовала в клубных соцсетях фотографии игроков, прибывающих на тренировочную базу. На первом снимке 29-летний бразилец держит в руке книгу «501 русский глагол» авторства профессора Миддлберийского колледжа Томаса Р. Бейера-младшего.

Ранее Нино рассказывал, что активно занимается изучением русскиого языка. В ноябре 2025 года после домашнего матча с «Рубином» (1:0) он дал первое послематчевое интервью на русском языке. Также бразилец признавался, что еще до приезда в Россию стал большим поклонником русской литературы.

Нино перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Флуминенсе» за пять миллионов евро. За два с половиной года он провел за «сине-бело-голубых» 83 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.

18 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.