Бразилец из «Зенита» пришел на тренировку с русским словарем

Нино перешел в «Зенит» зимой 2024 года из «Флуминенсе» за пять миллионов евро. За два с половиной года он провел за «сине-бело-голубых» 83 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.