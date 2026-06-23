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«Локомотив» арендовал у «Сочи» полузащитника Коваленко

«Локомотив» арендовал Коваленко у «Сочи». Соглашение рассчитано до июня 2027 года с возможностью выкупа игрока.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко перешел на правах аренды в «Локомотив», сообщает пресс-служба московского клуба. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до июня 2027 года и подразумевает право выкупа игрока по истечении срока арендного соглашения.

В прошедшем сезоне Коваленко провел за «Сочи» 28 матчей во всех турнирах. Коваленко сыграл за сборную России одну встречу, выйдя на поле 24 сентября 2022 года в матче с Кыргызстаном (2:1). В мае в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник собирается получить армянское спортивное гражданство для выступления за сборную Армении. Его дедушка Александр Коваленко в 1973 году стал чемпионом и обладателем кубка СССР в составе ереванского «Арарата».

За карьеру футболист выступал за петербургский «Зенит» с 2023-го по 2024 год. Он также играл за самарские «Крылья Советов», «Оренбург» и «Чертаново».