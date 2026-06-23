«Локомотив» арендовал у «Сочи» полузащитника Коваленко

В прошедшем сезоне Коваленко провел за «Сочи» 28 матчей во всех турнирах. Коваленко сыграл за сборную России одну встречу, выйдя на поле 24 сентября 2022 года в матче с Кыргызстаном (2:1). В мае в СМИ появлялась информация о том, что полузащитник собирается получить армянское спортивное гражданство для выступления за сборную Армении. Его дедушка Александр Коваленко в 1973 году стал чемпионом и обладателем кубка СССР в составе ереванского «Арарата».