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Португальский защитник «Акрона» сравнил Артема Дзюбу и Роналду

Роналду оформил дубль в матче Португалии и Узбекистана на ЧМ, став самым возрастным игроком, забившим дубль на этом турнире.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

Португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал в интервью «РБ Спорт» провел параллель между нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду и бывшим форвардом сборной России Артемом Дзюбой.

41-летний Роналду забил два мяча в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Узбекистана и стал первым игроком в истории, отличившимся на шести мировых первенствах.

«Мне кажется, Роналду и Дзюбу можно сравнить с точки зрения их значения для футбола своих стран — Португалии и России. Я видел не так много матчей российской сборной по сравнению с играми Португалии, но, судя по тому, что я слышал, Артем, как и Криштиану, сделал очень многое, в том числе для национальной команды.

В “Акроне” я многому научился у Дзюбы, когда увидел его отношение к делу. Несмотря на 37 лет, он всегда стремился побеждать — в каждом упражнении и в каждом матче. Да, Артем непростой человек: когда проигрывал, мог жестко высказаться и начать подгонять партнеров. Но, на мой взгляд, это как раз говорит о его силе и характере», — заявил Эшковал.

37-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После завершения прошлого сезона нападающий покинул тольяттинский клуб в связи с окончанием контракта.