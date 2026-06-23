Португальский защитник «Акрона» сравнил Артема Дзюбу и Роналду

Португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал в интервью «РБ Спорт» провел параллель между нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду и бывшим форвардом сборной России Артемом Дзюбой.



41-летний Роналду забил два мяча в матче второго тура группового этапа чемпионата мира против Узбекистана и стал первым игроком в истории, отличившимся на шести мировых первенствах.



«Мне кажется, Роналду и Дзюбу можно сравнить с точки зрения их значения для футбола своих стран — Португалии и России. Я видел не так много матчей российской сборной по сравнению с играми Португалии, но, судя по тому, что я слышал, Артем, как и Криштиану, сделал очень многое, в том числе для национальной команды.



В “Акроне” я многому научился у Дзюбы, когда увидел его отношение к делу. Несмотря на 37 лет, он всегда стремился побеждать — в каждом упражнении и в каждом матче. Да, Артем непростой человек: когда проигрывал, мог жестко высказаться и начать подгонять партнеров. Но, на мой взгляд, это как раз говорит о его силе и характере», — заявил Эшковал.



37-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. После завершения прошлого сезона нападающий покинул тольяттинский клуб в связи с окончанием контракта.