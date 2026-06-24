Дзюба готов играть меньше в сильном клубе — представитель игрока

«Там было много футболистов и хоккеистов, тех, кто и сейчас продолжает играть в КХЛ и НХЛ. Артем активно провел это время, играл в волейбол, в теннис. Все видели видео, как они в паре с Овечкиным выиграли организованный там турецкий суперкубок по пляжному волейболу. Из отпуска Артем вернулся даже с меньшим весом, чем было до отдыха. Это как раз говорит о том, что он вел активный образ жизни, не нарушал режим. Мы с ним разговаривали, Артем остался очень доволен отдыхом. Все ребята пожелали ему не заканчивать карьеру и продолжать играть там, где ему будет комфортно. Над этим и работаем сейчас.



Последний сезон Артем завершил на первом месте в РПЛ по целому ряду показателей среди всех футболистов. Это говорит о том, что при правильном использовании он все еще может приносить огромную пользу любой команде РПЛ. Понятно, что если это будет серьезный клуб, то он готов получать меньше игрового времени, где-то помогать со скамейки, быть лидером в раздевалке и примером для молодых. А все эти басни про токсичность Дзюбы, когда он не играет постоянно, не имеют ничего общего с действительностью. Нужно понимать, о каком периоде его игровой карьеры мы говорим, а не делать огульных высказываний, которые я вижу у определенных коллег», — сказал Гольдман.