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Дзюба готов играть меньше в сильном клубе — представитель игрока

Артем Дзюба находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

Источник: РИА "Новости"

Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о состоянии футболиста и вариантах продолжения карьеры. Об этом он сообщил «Матч ТВ».

Гольдмана спросили об отдыхе Дзюбы в Турции, где футболист играл в волейбол вместе с Александром Овечкиным.

«Там было много футболистов и хоккеистов, тех, кто и сейчас продолжает играть в КХЛ и НХЛ. Артем активно провел это время, играл в волейбол, в теннис. Все видели видео, как они в паре с Овечкиным выиграли организованный там турецкий суперкубок по пляжному волейболу. Из отпуска Артем вернулся даже с меньшим весом, чем было до отдыха. Это как раз говорит о том, что он вел активный образ жизни, не нарушал режим. Мы с ним разговаривали, Артем остался очень доволен отдыхом. Все ребята пожелали ему не заканчивать карьеру и продолжать играть там, где ему будет комфортно. Над этим и работаем сейчас.

Последний сезон Артем завершил на первом месте в РПЛ по целому ряду показателей среди всех футболистов. Это говорит о том, что при правильном использовании он все еще может приносить огромную пользу любой команде РПЛ. Понятно, что если это будет серьезный клуб, то он готов получать меньше игрового времени, где-то помогать со скамейки, быть лидером в раздевалке и примером для молодых. А все эти басни про токсичность Дзюбы, когда он не играет постоянно, не имеют ничего общего с действительностью. Нужно понимать, о каком периоде его игровой карьеры мы говорим, а не делать огульных высказываний, которые я вижу у определенных коллег», — сказал Гольдман.

В мае 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два сезона нападающий выступал за «Акрон».

В чемпионате России-2025/26 Дзюба провел за тольяттинский клуб 26 матчей и забил 8 голов. Он стал лучшим бомбардиром «Акрона» в РПЛ по итогам сезона.

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