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Тимощук оценил состояние игроков «Зенита» на сборе

Помощник главного тренера рассказал о тестировании и нагрузках команды.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о состоянии игроков петербургской команды на тренировочном сборе. Об этом он сообщил в эфире «Матч ТВ».

«Сейчас, как вы знаете, традиционно пробежали тест, получили результаты тестирования, сравнили с тем, что было у нас на предыдущем подготовительном сборе. Естественно, сейчас ребята находятся в чуть лучшем состоянии, чем были тогда. И нагрузки сейчас дозированы, чтобы они постепенно втянулись в работу. Каждый день по две тренировки. Вчера был тренажерный зал, сегодня — беговая работа.

Я думаю, как сказал Виллиам де Оливейра, улыбки постепенно пропадают с лиц. Но ребята приехали в хорошем настроении, все рады друг друга видеть, естественно, общаются», — сказал Тимощук.

В субботу «Зенит» проведет товарищеский матч против «Ленинградца». Начало игры — в 17:00 мск.

Сезон-2026/27 для петербургского клуба откроется матчем за Суперкубок России против «Спартака». Игра пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.