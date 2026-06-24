Тимощук оценил состояние игроков «Зенита» на сборе

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о состоянии игроков петербургской команды на тренировочном сборе. Об этом он сообщил в эфире «Матч ТВ».
«Сейчас, как вы знаете, традиционно пробежали тест, получили результаты тестирования, сравнили с тем, что было у нас на предыдущем подготовительном сборе. Естественно, сейчас ребята находятся в чуть лучшем состоянии, чем были тогда. И нагрузки сейчас дозированы, чтобы они постепенно втянулись в работу. Каждый день по две тренировки. Вчера был тренажерный зал, сегодня — беговая работа.
Я думаю, как сказал Виллиам де Оливейра, улыбки постепенно пропадают с лиц. Но ребята приехали в хорошем настроении, все рады друг друга видеть, естественно, общаются», — сказал Тимощук.
В субботу «Зенит» проведет товарищеский матч против «Ленинградца». Начало игры — в 17:00 мск.
Сезон-2026/27 для петербургского клуба откроется матчем за Суперкубок России против «Спартака». Игра пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.