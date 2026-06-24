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Глушенков подтвердил переговоры с «Зенитом»

Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Источник: ФК "Зенит"

Полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Глушенков подтвердил, что его представители начали переговоры с петербургским клубом о новом контракте. Об этом футболист рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Глушенкова спросили, действительно ли он ведет переговоры о продлении соглашения с «Зенитом».

«Никакого предложения с личными условиями пока нет. Агент просто сказал, что мы начинаем разговаривать по продлению. Сейчас находимся на этой стадии», — сказал Глушенков.

Футболист также ответил на вопрос об интересе из Саудовской Аравии.

«Я об этом ничего не знаю. Мне агент не говорил, что такой вариант есть», — отметил полузащитник.

Глушенков подчеркнул, что не выпрашивает улучшенный контракт, а зарабатывает его игрой.

«Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт, а не выпрашиваю деньги», — сказал игрок.

Текущее соглашение 26-летнего полузащитника с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года.

В РПЛ-2025/26 Глушенков забил 9 голов и сделал 8 результативных передач. Во всех официальных турнирах сезона на его счету 11 мячей за «Зенит».

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