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РФС представил изменения в правилах на сезон-2026/27

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала изменения в правилах на новый сезон.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Тобол"

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года. Отмечается, что такие правила уже действуют на чемпионате мира по футболу, кторый проходит в США, Канад и Мексике и завершится 19 июля.

Основные изменения:

  1. Игрок должен покинуть поле в течение 10 секунд при замене. В случае задержки выход запасного будет отложен на 1 минуту после возобновления игры;

  2. В товарищеских матчах национальных сборных разрешено до 8 замен (до 11 — по согласованию команд);

  3. ВАР сможет вмешиваться в эпизоды со второй желтой карточкой и ошибочно назначенным угловым;

  4. На вбрасывание мяча из-за боковой линии и выполнение удара от ворот будет отведено не более 5 секунд.

Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 26 июля, а заключительные матчи состоятся 29 мая 2027 года.

Ранее лига представила официальный мяч сезона-2026/27, выпуск которого приурочен к 25-летнему юбилею лиги.

В минувшем сезоне «Зенит» в рекордный 11-й раз стал победителем чемпионата России, обойдя по количеству титулов московский «Спартак» (10). Подопечные Сергея Семака в турнирной таблице опередили «Краснодар» и московский «Локомотив».