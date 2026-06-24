РФС представил изменения в правилах на сезон-2026/27

Новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года. Отмечается, что такие правила уже действуют на чемпионате мира по футболу, кторый проходит в США, Канад и Мексике и завершится 19 июля.
Основные изменения:
Игрок должен покинуть поле в течение 10 секунд при замене. В случае задержки выход запасного будет отложен на 1 минуту после возобновления игры;
В товарищеских матчах национальных сборных разрешено до 8 замен (до 11 — по согласованию команд);
ВАР сможет вмешиваться в эпизоды со второй желтой карточкой и ошибочно назначенным угловым;
На вбрасывание мяча из-за боковой линии и выполнение удара от ворот будет отведено не более 5 секунд.
Новый сезон Российской Премьер-лиги стартует 26 июля, а заключительные матчи состоятся 29 мая 2027 года.
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В минувшем сезоне «Зенит» в рекордный 11-й раз стал победителем чемпионата России, обойдя по количеству титулов московский «Спартак» (10). Подопечные Сергея Семака в турнирной таблице опередили «Краснодар» и московский «Локомотив».