Смородская: Джикия нужен «Локомотиву», он будет в основе

«Это будет хороший переход, Джикия нужен “Локомотиву”. Он будет в стартовом составе. Да, Георгий в Турции себя не очень проявил, но нашим игрокам в целом трудно адаптироваться в зарубежных чемпионатах. Они не показывают всё, на что способны. Есть исключения, но в основном это так. Игра Джикии в Турции — это не показатель того, что он слабый футболист», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.