Смородская: Джикия нужен «Локомотиву», он будет в основе

24 июня стало известно о том, что бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия успешно прошел медицинский осмотр перед подписанием контракта с «Локомотивом». Ольга Смородская считает, что такой игрок сейчас нужен «железнодорожникам».
«Это будет хороший переход, Джикия нужен “Локомотиву”. Он будет в стартовом составе. Да, Георгий в Турции себя не очень проявил, но нашим игрокам в целом трудно адаптироваться в зарубежных чемпионатах. Они не показывают всё, на что способны. Есть исключения, но в основном это так. Игра Джикии в Турции — это не показатель того, что он слабый футболист», — приводит слова Смородской Metaratings.ru.
Предыдущим клубом россиянина был турецкий «Антальяспор», который по итогам сезона-2025/26 покинул высший дивизион. Как ранее сообщил агент игрока, Джикия не захотел выступать во второй по силе лиге Турции и по обоюдному согласию расторг контракт с клубом, отказавшись от положенной ему зарплаты за следующий год.
Георгий Джикия выступал за «Спартак» с 2017-го по 2024 год. В общей сложности защитник провел за клуб 215 матчей, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач. Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, а также завоевал серебряные и дважды — бронзовые медали турнира. В составе «Спартака» Джикия выиграл Кубок и Суперкубок России. На счету Джикии также 44 матча за сборную России, в которых он забил два мяча. Шесть матчей за национальную команду защитник провел с капитанской повязкой.
Ранее защитник выступал за «Локомотив-2», «Спартак-Нальчик», дзержинский «Химик», «Амкар» и «Химки».