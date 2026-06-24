Глушенков высказался о троллинге по поводу столетия «Зенита»

25 мая 2025 года «Зениту» исполнилось 100 лет. В сезоне-2024/25 клуб из Санкт-Петербурга впервые за семь лет не стал чемпионом России, уступив титул «Краснодару». После этого «Зенит» объявил, что столетний юбилей будет отмечаться в сезоне-2025/26.
«Как я реагировал на троллинг про перенос столетия? Да по барабану, если честно. Это не отложенное столетие, как кто-то говорит или не понимает. Насколько я понимаю, клуб изначально закладывал программу столетия на весь свой сотый год: выставка, документальный фильм, мероприятия в городе, шеврон и другие вещи — это наше право. А если посчитать, то сезон нашего столетия действительно только что завершился 25 мая, когда “Зениту” исполнился 101, и мы вступили в свой новый век. Мне кажется, в вопросе столетия все логично. Все правильно посчитали», — сказал Глушенков.
В минувшем сезоне «Зенит» стал самым титулованным клубом РПЛ, в рекордный 11-й раз завоевал титул чемпиона России. По числу побед в «сине-бело-голубые» обошли московский «Спартак» (10).
18 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.