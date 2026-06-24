Глушенков высказался о троллинге по поводу столетия «Зенита»

«Как я реагировал на троллинг про перенос столетия? Да по барабану, если честно. Это не отложенное столетие, как кто-то говорит или не понимает. Насколько я понимаю, клуб изначально закладывал программу столетия на весь свой сотый год: выставка, документальный фильм, мероприятия в городе, шеврон и другие вещи — это наше право. А если посчитать, то сезон нашего столетия действительно только что завершился 25 мая, когда “Зениту” исполнился 101, и мы вступили в свой новый век. Мне кажется, в вопросе столетия все логично. Все правильно посчитали», — сказал Глушенков.