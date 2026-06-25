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Вендел опоздал на летние сборы «Зенита» на пять дней

Полузащитник «Зенита» Вендел прибыл в расположение команды на летние тренировочные сборы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Пресс-служба «сине-бело-голубых» опубликовала в клубных соцсетях видео с приездом 28-летнего бразильца.

Вендел систематически опаздывает на сборы, задерживаясь у себя на родине в Бразилии. В январе «Зенит» оштрафовал игрока на 700 тыс. евро (59,9 млн рублей) за недельное опоздание на зимние сборы команды в Катаре.

Летние тренировочные сборы «Зенита» стартовали 20 июня. В этот день главный тренер команды Сергей Семак сообщил, что Вендел «традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные».

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. В прошлом сезоне он провел за «сине-бело-голубых» 30 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. 18 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России.