Вендел опоздал на летние сборы «Зенита» на пять дней

Пресс-служба «сине-бело-голубых» опубликовала в клубных соцсетях видео с приездом 28-летнего бразильца.
Вендел систематически опаздывает на сборы, задерживаясь у себя на родине в Бразилии. В январе «Зенит» оштрафовал игрока на 700 тыс. евро (59,9 млн рублей) за недельное опоздание на зимние сборы команды в Катаре.
Летние тренировочные сборы «Зенита» стартовали 20 июня. В этот день главный тренер команды Сергей Семак сообщил, что Вендел «традиционно предпочитает платить деньги за дополнительные выходные».
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. В прошлом сезоне он провел за «сине-бело-голубых» 30 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. 18 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России.