Вендел опоздал на летние сборы «Зенита» на пять дней

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. В прошлом сезоне он провел за «сине-бело-голубых» 30 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.