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Стало известно, сколько Вендел заплатит за опоздание на сборы

Опоздание на летние тренировочные сборы «Зенита» обойдется Венделу в 500 тыс. евро (42,7 млн рублей). Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

28-летний бразилец прибыл в расположение команды сегодня, спустя пять дней после начала сборов. На видео, опубликованном пресс-службой «сине-бело-голубых» в клубных соцсетях, была запечатлена реакция нападающего команды Александра Соболева.

«Сначала в кассу давай», — сказал Соболев, намекая на необходимость оплатить штраф за позднее прибытие на сборы.

Вендел систематически опаздывает на сборы, задерживаясь у себя на родине в Бразилии. В январе «Зенит» оштрафовал игрока на 700 тыс. евро (59,9 млн рублей) за недельное опоздание на зимние сборы команды в Катаре. Таким образом, каждый день опоздания обходится Венделу в 100 тыс. евро (8,5 млн рублей).

Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. В прошлом сезоне он провел за «сине-бело-голубых» 30 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. 18 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России.