Стало известно, сколько Вендел заплатит за опоздание на сборы

28-летний бразилец прибыл в расположение команды сегодня, спустя пять дней после начала сборов. На видео, опубликованном пресс-службой «сине-бело-голубых» в клубных соцсетях, была запечатлена реакция нападающего команды Александра Соболева.
«Сначала в кассу давай», — сказал Соболев, намекая на необходимость оплатить штраф за позднее прибытие на сборы.
Вендел систематически опаздывает на сборы, задерживаясь у себя на родине в Бразилии. В январе «Зенит» оштрафовал игрока на 700 тыс. евро (59,9 млн рублей) за недельное опоздание на зимние сборы команды в Катаре. Таким образом, каждый день опоздания обходится Венделу в 100 тыс. евро (8,5 млн рублей).
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. В прошлом сезоне он провел за «сине-бело-голубых» 30 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Контракт бразильца с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. 18 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют друг с другом в Нижнем Новгороде в матче за Суперкубок России.