Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.94
П2
7.00
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.29
П2
3.79
Футбол. Премьер-лига
16:15
Акрон
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.70
П2
1.36
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
4.07
X
3.41
П2
2.02
Футбол. Премьер-лига
18:30
Факел
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.00
П2
3.18
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Балтика
1
П1
X
П2

День в истории: 25 июля 1959 года родился Федор Черенков

25 июля 1959 года в Москве родился Федор Федорович Черенков — один из самых ярких и любимых советских футболистов, полузащитник московского «Спартака» и сборной СССР. Его имя навсегда стало символом техничного, умного и по-настоящему артистичного футбола.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ТАСС

Федор Черенков начал играть в футбол в команде при ЖЭКе, а затем попал в школу «Кунцево». После этого он оказался в системе «Спартака», где прошел путь от юношеской команды до основного состава. Дебют в главной команде состоялся 11 июня 1978 года в матче против «Арарата».

Уже в молодом возрасте Черенков быстро стал одним из лидеров команды. Он отличался тонким пониманием игры, точным пасом и редким футбольным мышлением. В составе «Спартака» он трижды становился чемпионом СССР — в 1979, 1987 и 1989 годах.

За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей. В 1980 году он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Москве, а в 1983 и 1989 годах признавался лучшим футболистом страны.
Всего Черенков девять раз попадал в списки лучших игроков сезона, что подтверждает его стабильный высокий уровень на протяжении многих лет.

После полутора сезонов во французском «Ред Стар» Черенков вернулся в «Спартак» и в 1993 году помог клубу стать чемпионом России. В 1994 году он завершил игровую карьеру, а его прощальный матч состоялся на московском стадионе «Динамо» против итальянской «Пармы».

Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года в Москве на 56-м году жизни. Его память особенно жива среди болельщиков «Спартака», а академия клуба носит его имя.