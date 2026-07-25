День в истории: 25 июля 1959 года родился Федор Черенков

За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей. В 1980 году он стал бронзовым призером Олимпийских игр в Москве, а в 1983 и 1989 годах признавался лучшим футболистом страны.

Всего Черенков девять раз попадал в списки лучших игроков сезона, что подтверждает его стабильный высокий уровень на протяжении многих лет.