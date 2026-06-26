Геннадий Орлов предложил «Зениту» подписать бразильца из ЦСКА

В марте 31-летний бразилец вступил в конфликт с главным тренером ЦСКА Фабио Челестини, из-за чего был отстранен от тренировок с основной командой. В апреле было объявлено, что Мойзес получил травму и выбыл до конца сезона.
«Мойзес из ЦСКА — очень хороший игрок, мне нравится он. Я даже неоднократно говорил, что нам бы в “Зенит” Мойзеса. Потому что это боец, его очень трудно обыграть, он подключается, активный. Но мы видим, что Дуглас Сантос занимает место в основном составе сборной Бразилии. Правда, соперники еще слабые, трудно проверить реальный уровень», — сказал Орлов.
Мойзес перешел в ЦСКА летом 2022 года из «Интернасьонала» за 3,3 млн евро. За четыре года он провел за «армейцев» 138 матчей, в которых забил семь мячей и отдал девять голевых передач. В октябре 2025 года Мойзес продлил контракт с ЦСКА до лета 2029 года.
На данный момент в «Зените» выступают семь бразильцев: защитники Дуглас Сантос и Нино, полузащитники Вендел, Луис Энрике, Джон Джон и Густаво Мантуан, а также нападающий Педро. Дуглас Сантос защищает цвета сборной Бразилии на ЧМ-2026 и выходил в стартовом составе в каждом из трех матчей группового этапа.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.