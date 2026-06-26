Геннадий Орлов предложил «Зениту» подписать бразильца из ЦСКА

«Мойзес из ЦСКА — очень хороший игрок, мне нравится он. Я даже неоднократно говорил, что нам бы в “Зенит” Мойзеса. Потому что это боец, его очень трудно обыграть, он подключается, активный. Но мы видим, что Дуглас Сантос занимает место в основном составе сборной Бразилии. Правда, соперники еще слабые, трудно проверить реальный уровень», — сказал Орлов.