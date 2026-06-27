Футболист «Зенита» Максим Глушенков женился

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков женился. Об этом сообщил официальный телеграм-канал петербургского клуба.
«Максим Глушенков сегодня женился! Поздравляем Максима и его избранницу Анну с радостным событием! Совет да любовь», — говорится в сообщении «Зенита».
Клуб также опубликовал фотографию Глушенкова с супругой Анной. На снимке футболист позирует в черном костюме рядом с невестой.
Глушенков перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Локомотива». В сезоне-2024/25 полузащитник провел за петербургский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.
До «Зенита» Глушенков выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Химки», «Спартак» и «Чертаново». В составе сборной России он дебютировал в 2022 году.
«Зенит» в межсезонье готовится к старту сезона-2026/27. Команда Сергея Семака начнет официальный сезон матчем за Суперкубок России против «Спартака», который пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.