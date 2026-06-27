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Дубль Ерохина помог «Зениту» разгромить «Ленинградец»

Действующие чемпионы России начали летние тренировочные сборы с победы над соседями.

Источник: ФК "Зенит"

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Ленинградец» в товарищеском матче со счетом 4:0.

Игра прошла на базе чемпионов России в Удельном парке и завершилась со счётом 4:0. Как сообщается, дубль на счету Александра Ерохина (67-я и 71-я минуты), также забили Педро (7-я минута) и Александр Соболев (16-я минута).

В рамках подготовки к сезону «Зенит» проведёт еще несколько товарищеских встреч. Соперниками «сине-бело-голубых» станут аргентинская «Химнасия» из Ла-Платы (5 июля), действующий чемпион Узбекистана «Нефтчи» (8 июля) и чемпион Сербии белградская «Црвена Звезда» (12 июля), которую тренирует бывший наставник московского «Спартака» Деян Станкович. Кроме того, петербургская команда дважды сыграет с махачкалинским «Динамо» (1 и 13 июля).

В другом товарищеском матче московские «Локомотив» и «Родина» не выявили победителя — 0:0.

Сезон-2026/27 «Зенит» откроет матчем за Суперкубок России против московского «Спартака». Встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.

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