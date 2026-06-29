«А вы бы отказались?» Кокорин — о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»

«Он здесь уже выиграл чемпионство. Больше делать нечего. Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать. За звездами в Саудовской Аравии больше внимания. Если он там будет играть, у него большие шансы перейти куда угодно. Путь из Саудовской Аравии в Европу ближе, чем из России. Деньги? А вы бы отказались? Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем, побороться за что-то», — сказал Кокорин.