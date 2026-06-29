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«А вы бы отказались?» Кокорин — о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин прокомментировал переход капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На минувших выходных стало известно, что «Аль-Ахли» договорился о трансфере Сперцяна за 20−25 млн евро. 26-летний полузащитник подпишет с саудовским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

Зарплата Сперянца в «Аль-Ахли» без учета бонусов составит шесть миллионов евро в год. Стоит отметить, что в Саудовской Аравии нет подоходного налога для физических лиц, поэтому эту сумму он будет получать в полном объеме.

«Он здесь уже выиграл чемпионство. Больше делать нечего. Как показывает жизнь, те, кто уезжают в Саудовскую Аравию, легко могут вернуться обратно в Европу. А из России тяжело уехать. За звездами в Саудовской Аравии больше внимания. Если он там будет играть, у него большие шансы перейти куда угодно. Путь из Саудовской Аравии в Европу ближе, чем из России. Деньги? А вы бы отказались? Ты выиграл чемпионат России, тебе дают хорошую зарплату, и ты можешь еще год поиграть с Кришем, побороться за что-то», — сказал Кокорин.

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду «быков» с 2020 года. В общей сложности он провел за «быков» 185 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 50 голевых передач. В 2025 году Сперцян в статусе капитана помог «Краснодару» завоевать первый в истории чемпионский титул в РПЛ.

В минувшем сезоне «Аль-Ахли» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии, уступив пять очков ставшему чемпионом «Аль-Насру».

Новый сезон в саудовской Про-лиге стартует 13 августа.

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