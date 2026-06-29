Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
перерыв
Бразилия
0
:
Япония
1
Все коэффициенты
П1
4.27
X
3.08
П2
2.10
Футбол. ЧМ-2026
23:30
Германия
:
Парагвай
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.20
П2
9.50
Футбол. ЧМ-2026
30.06
Нидерланды
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.15
П2
3.50
Футбол. ЧМ-2026
30.06
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.47
П2
2.15
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.55
П2
10.75
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
0
:
Канада
1
П1
X
П2

Фелипе Аугусто высказался о переходе в «Зенит»

Известно также, сколько будет получать бразилец в «Зените».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Зенит»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто прокомментировал свой переход из «Трабзонспора» в петербургский клуб.

"Для меня приезд сюда — большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии и Турции, понимаю, что такое европейский футбол. Это серьезный вызов.

Контакты начались некоторое время назад, и я сразу сказал, что очень хочу перейти в «Зенит». Сейчас я счастлив быть здесь«, — передаёт слова Аугусто корреспондент “Чемпионата”.

Ранее «Зенит» официально объявил о подписании контракта с футболистом.

Аугусто выступал за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За это время нападающий провел 40 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Ранее бразилец защищал цвета «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».

По информации инсайдера Ивана Карпова, сумма трансфера составит 20 млн евро. «Зенит» выплатит 15 млн евро сразу, а еще 5 млн евро предусмотрены в качестве возможных бонусов. Зарплата игрока будет превышать 2 млн евро в год.