Фелипе Аугусто высказался о переходе в «Зенит»

Новичок «Зенита» Фелипе Аугусто прокомментировал свой переход из «Трабзонспора» в петербургский клуб.
"Для меня приезд сюда — большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии и Турции, понимаю, что такое европейский футбол. Это серьезный вызов.
Контакты начались некоторое время назад, и я сразу сказал, что очень хочу перейти в «Зенит». Сейчас я счастлив быть здесь«, — передаёт слова Аугусто корреспондент “Чемпионата”.
Ранее «Зенит» официально объявил о подписании контракта с футболистом.
Аугусто выступал за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За это время нападающий провел 40 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Ранее бразилец защищал цвета «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».
По информации инсайдера Ивана Карпова, сумма трансфера составит 20 млн евро. «Зенит» выплатит 15 млн евро сразу, а еще 5 млн евро предусмотрены в качестве возможных бонусов. Зарплата игрока будет превышать 2 млн евро в год.