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В «Зените» объяснили, чем их убедил и зацепил Фелипе Аугусто

Соглашение с бразильским форвардом в «Зените» будет действовать 5 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Константин Золин, ФК «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал переход в команду 22-летнего бразильского форварда Фелипе Аугусто из «Трабзонспора». Стороны заключили контракт по схеме «4+1».

"Это атакующий игрок, он может закрыть несколько позиций: нападающего и правого вингера, поэтому убедил нас своей универсальностью. Последний сезон у него очень хороший, он забил 15 мячей. Фелипе — футболист в самом расцвете сил и поэтому должен нас усилить.

Я думаю, это оптимальный срок контракта для футболиста, который не россиянин, который приходит сюда. Тем более учитывая, что ему 22 года. Весь свой расцвет он проведёт у нас. Будем надеяться на то, что он пробудет у нас до 27 лет. Это было бы вообще идеально«, — приводит слова Зырянова официальный сайт “Зенита”.