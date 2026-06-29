В «Зените» объяснили, чем их убедил и зацепил Фелипе Аугусто

Я думаю, это оптимальный срок контракта для футболиста, который не россиянин, который приходит сюда. Тем более учитывая, что ему 22 года. Весь свой расцвет он проведёт у нас. Будем надеяться на то, что он пробудет у нас до 27 лет. Это было бы вообще идеально«, — приводит слова Зырянова официальный сайт “Зенита”.