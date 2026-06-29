Тимощук высказался об игре Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на ЧМ

Если бы мы говорили десять лет назад, он бы по-другому видел своё развитие. Вряд ли Дуглас мог бы ожидать чего-то столь хорошего сейчас. Но мечта сбывается, он к этому пришёл через «Зенит» и качество игры в нашей команде. И это хороший сигнал для тех же бразильцев, которые приезжают, а потом начинают говорить: «Поеду к себе в чемпионат, там будут меня видеть и буду на виду у штаба сборной». Это большой успех для нашего клуба, что в такой качественной сборной с конкуренцией и количеством игроков на каждую позицию есть два наших игрока.