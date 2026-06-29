Тимощук высказался об игре Дугласа Сантоса и Луиса Энрике на ЧМ

Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об игре футболистов клуба Дугласа Сантоса и Луиса Энрике в составе сборной Бразилии на чемпионате мира — 2026.
— Не могу не спросить про сборную Бразилии в контексте Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Как вам их игра на ЧМ-2026?
— Мы видим другого Дугласа. Я думаю, что это связано с основной идеей главного тренера, потому что с Сантосом он общался. Естественно, имея на фланге Винисиуса, подключений из глубины становится меньше, чем в «Зените». Мы видим эпизодическую доставку мяча в штрафную, но не так глобально и стабильно, как это происходит у нас. Он играет организованно, смотрится хорошо, неплохо обороняется, учитывая даже то, что у них была тяжёлая первая игра с Марокко.
Если бы мы говорили десять лет назад, он бы по-другому видел своё развитие. Вряд ли Дуглас мог бы ожидать чего-то столь хорошего сейчас. Но мечта сбывается, он к этому пришёл через «Зенит» и качество игры в нашей команде. И это хороший сигнал для тех же бразильцев, которые приезжают, а потом начинают говорить: «Поеду к себе в чемпионат, там будут меня видеть и буду на виду у штаба сборной». Это большой успех для нашего клуба, что в такой качественной сборной с конкуренцией и количеством игроков на каждую позицию есть два наших игрока.
— Вы понимаете, почему Райана выбрали вместо Луиса Энрике после травмы Рафиньи? Есть теория, что Гаити играл с высокой линией обороны, и игрока «Борнмута» поставили под забросы за спину.
— Мы тоже это слышали, но потом же Бразилия играла с Шотландией, которая действует иначе, и Луис не появился. Я думаю, что ему стоит доказывать всё работой. Он попал в национальную команду за качества, которые у него есть. Был ряд товарищеских матчей, после которых Анчелотти хорошо о нём отзывался. Прежде всего ему нужно успокоиться и работать на тренировках.
Мы знаем, что такое для бразильцев попасть в национальную сборную, как они говорят — «селесао», находиться внутри страны с легендами мирового футбола и прогрессировать. Но прежде всего важен результат. Мы видим, пока Бразилия не добивается результата, есть критика по игре, но у какой сборной её нет? Критика должна, наоборот, толкать их, заряжать и добавлять уверенности.
— Как вам заявление Луиса, что он хочет забить в финале чемпионата мира?
— Для любого футболиста это не то что мечта, а какая-то фантастическая мысль, которая может воплотиться в жизнь. Будем надеяться, что Бразилии удастся выйти в финал, а там уже ситуация сможет подвернуться, — сказал Тимощук «Совспорту».
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Кайсю Сано
29′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти