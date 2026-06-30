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«Спартак» объявил об уходе Антона Заболотного

Нападающий Антон Заболотный покинул «Спартак» по истечении срока контракта.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне 35-летний футболист провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

«Благодарим Антона за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Вместе с клубом Заболотный стал победителем Кубка России.

В начале мая пресс-служба «Спартака» сообщила, что результат анализа допинг-пробы Заболотного, взятой в рамках внесоревновательного тестирования в апреле, оказался положительным. Форвард был временно отстранен от тренировок и матчей, но санкции были сняты с 30 апреля. В мае РУСАДА провело повторное тестирование Заболотного, о результатах которого не сообщается.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что уход футболиста не связан с допинг-скандалом.

Ранее Заболотный также выступал в РПЛ за «Тосно», «Зенит» и «Сочи». В общей сложности на его счету 208 матчей, в которых он забил 42 мяча и отдал 28 голевых передач.