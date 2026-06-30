«Спартак» объявил об уходе Антона Заболотного

В начале мая пресс-служба «Спартака» сообщила, что результат анализа допинг-пробы Заболотного, взятой в рамках внесоревновательного тестирования в апреле, оказался положительным. Форвард был временно отстранен от тренировок и матчей, но санкции были сняты с 30 апреля. В мае РУСАДА провело повторное тестирование Заболотного, о результатах которого не сообщается.