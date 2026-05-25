Гендиректор «Спартака»: Уход Заболотного не связан с допингом

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал уход нападающего красно-белых Антона Заболотного из клуба по окончании сезона.

Источник: РИА "Новости"

3 мая пресс-служба красно-белых сообщила, что результат анализа допинг-пробы Заболотного, взятой в рамках внесоревновательного тестирования, оказался положительным. Форвард был временно отстранен от тренировок и матчей, но санкции были сняты с 30 апреля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило Заболотному участвовать в тренировках и соревнованиях. Сам нападающий заявил, что намерен доказать невиновность в нарушении антидопинговых правил.

«Уход Заболотного из клуба не имеет никакой связи с допингом. Мы очень благодарны Антону за его профессионализм. Когда новый тренерский штаб познакомился с Антоном, он сказал, что этот человек нужен нам на поле и в раздевалке. Никакой связи с допингом тут нет, можете спросить у самого Антона», — приводит слова Некрасов в Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 34‑летний форвард провел за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.