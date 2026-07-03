ЦСКА продал защитника Агапова в «Уфу»

В прошлом сезоне 25-летний футболист выступал за клуб из Башкортостана на правах аренды. Теперь стороны договорились о постоянном трансфере. Финансовые подробности сделки не сообщаются.
Агапов перешел в ЦСКА зимой 2023 года из «Пари НН» за 1,3 млн евро. Он провел за «армейцев» 33 матча, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи. В составе ЦСКА Агапов выиграл Кубок России (2023) и стал вице-чемпионом РПЛ (2023).
С 2025 года Агапов трижды отправлялся в аренду — в «Пари НН», «Акрон» и «Уфу».
В минувшем сезоне «Уфа» заняла 15-е место в Первой лиге. Новый сезон клуб из Башкортостана откроет 11 июля домашним матчем против «Ленинградца».