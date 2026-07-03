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ЦСКА продал защитника Агапова в «Уфу»

Защитник ЦСКА Илья Агапов стал игроком «Уфы» на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне 25-летний футболист выступал за клуб из Башкортостана на правах аренды. Теперь стороны договорились о постоянном трансфере. Финансовые подробности сделки не сообщаются.

Агапов перешел в ЦСКА зимой 2023 года из «Пари НН» за 1,3 млн евро. Он провел за «армейцев» 33 матча, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи. В составе ЦСКА Агапов выиграл Кубок России (2023) и стал вице-чемпионом РПЛ (2023).

С 2025 года Агапов трижды отправлялся в аренду — в «Пари НН», «Акрон» и «Уфу».

В минувшем сезоне «Уфа» заняла 15-е место в Первой лиге. Новый сезон клуб из Башкортостана откроет 11 июля домашним матчем против «Ленинградца».