ЦСКА продал защитника Агапова в «Уфу»

Агапов перешел в ЦСКА зимой 2023 года из «Пари НН» за 1,3 млн евро. Он провел за «армейцев» 33 матча, в которых забил два гола и отдал три голевые передачи. В составе ЦСКА Агапов выиграл Кубок России (2023) и стал вице-чемпионом РПЛ (2023).