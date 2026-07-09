Карседо рассказал о подготовке «Спартака» к Суперкубку

«Нет, вот именно поэтому мы правильно распределяем игровое время между футболистами. Поэтому, думаю, здесь никаких проблем. И прекрасный соперник у нас будет в предстоящую субботу, “Локомотив”. Думаю, к матчу за Суперкубок мы подойдем в хорошей форме», — сказал Карседо.