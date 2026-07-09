Карседо рассказал о подготовке «Спартака» к Суперкубку

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал ничью с «Рубином» в товарищеском матче и подготовку к Суперкубку России. Его слова прозвучали в эфире Okko Sport.
«Нет, вот именно поэтому мы правильно распределяем игровое время между футболистами. Поэтому, думаю, здесь никаких проблем. И прекрасный соперник у нас будет в предстоящую субботу, “Локомотив”. Думаю, к матчу за Суперкубок мы подойдем в хорошей форме», — сказал Карседо.
Матч «Спартака» и «Рубина» прошел на «Лукойл Арене» в Москве и завершился со счетом 0:0.
Следующий товарищеский матч красно-белые проведут против «Локомотива». После этого команда Карседо сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.
Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.