Дюков назвал причины выбора Нижнего Новгорода для Суперкубка

«Нижний Новгород прекрасно подходит на роль города, в котором можно провести матч за Суперкубок. Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика, он находится не очень далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому болельщикам “Спартака” и “Зенита” будет не так сложно добраться на футбол.



При выборе города для нас еще важно желание главы регионов провести такой матч. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин такое намерение демонстрировал в течение продолжительного времени, и мы приняли решение доверить Нижнему Новгороду матч за Суперкубок», — сказал Дюков.