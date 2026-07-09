Дюков назвал причины выбора Нижнего Новгорода для Суперкубка

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Нижнем Новгороде. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Нижний Новгород прекрасно подходит на роль города, в котором можно провести матч за Суперкубок. Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика, он находится не очень далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому болельщикам “Спартака” и “Зенита” будет не так сложно добраться на футбол.
При выборе города для нас еще важно желание главы регионов провести такой матч. Губернатор Нижегородской области Глеб Сергеевич Никитин такое намерение демонстрировал в течение продолжительного времени, и мы приняли решение доверить Нижнему Новгороду матч за Суперкубок», — сказал Дюков.
Матч за Суперкубок России состоится 18 июля. За трофей сыграют чемпион России «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак».
Нижегородский стадион был построен к чемпионату мира 2018 года. Сейчас на этой арене домашние матчи проводит «Пари НН».