Новичок «Зенита» Аугусто рассказал о борьбе за место с Соболевым

«Очень счастлив здесь находиться, счастлив играть за эту команду. Доволен, что получилось в первом же матче забить гол.



Мы с Соболевым оба нападающие, и нам обоим хочется находиться на поле. Тренер будет решать, кого ставить. Главное, чтобы тот, кто находился на поле, давал максимальный результат», — приводит слова Аугусто «Чемпионат».