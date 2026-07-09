Новичок «Зенита» Аугусто рассказал о борьбе за место с Соболевым

Бразилец отличился уже в дебютной игре за сине-бело-голубых — на 21-й минуте товарищеского матча с «Нефтчи» из Ферганы он открыл счет. Встреча состоялась 8 июля и завершилась победой «Зенита» со счетом 4:1.
«Очень счастлив здесь находиться, счастлив играть за эту команду. Доволен, что получилось в первом же матче забить гол.
Мы с Соболевым оба нападающие, и нам обоим хочется находиться на поле. Тренер будет решать, кого ставить. Главное, чтобы тот, кто находился на поле, давал максимальный результат», — приводит слова Аугусто «Чемпионат».
29 июня «Зенит» объявил о переходе Фелипе Аугусто из турецкого «Трабзонспора». С бразильским форвардом клуб подписал соглашение сроком на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
Аугусто выступал за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За это время нападающий провел 40 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Ранее бразилец защищал цвета «Серкль Брюгге» и «Коринтианс».